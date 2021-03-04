ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в Петербурге и Ленобласти на 21%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в 2020 году увеличил выдачу розничных кредитов в Петербурге и Ленинградской области на 21% относительно 2019 года, до 148 млрд рублей, сообщил начальник управления розничных продаж банка в Петербурге и Ленобласти Александр Вялков.

"Объем розничного кредитного портфеля банка вырос на 12% и превысил 300,3 млрд рублей",- сказал он.

По его словам, больше всего кредитов было выдано по направлению ипотеки.

"ВТБ выдал жителям города и области 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 78,9 млрд рублей. Увеличение по количеству на треть, по объему - на 40%.Средний чек в 2020 году составил 3,2 млн рублей. Ипотечный портфель вырос на 16,5% и составляет 172 млрд рублей",- добавил Вялков.

За год ВТБ выдал клиентам в Петербурге и Ленобласти 72,4 тыс. кредитов наличными на 62 млрд рублей, увеличив объем продаж на 9%. Портфель кредитов наличными за год вырос на 9% и достиг 108,5 млрд рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ предоставил клиентам 6,5 тыс. кредитов на 7 млрд рублей. Портфель автокредитов на начало 2021 года составил 10,6 млрд рублей.

"Второй и третий кварталы были сложными для нас, с третьего квартала мы вышли на flat (уровень прошлого года - ИФ), в четвёртом у нас была положительная динамика. По итогам года мы вышли на flat год к году", - сказал Вялков.

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".