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Греф не увидел влияния на бизнес Сбербанка от завершения программы льготной ипотеки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Завершение программы льготного ипотечного кредитования в середине 2021 года не окажет значительного влияния на бизнес Сбербанка, есть другие возможности для роста в этом сегменте, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе онлайн-конференции.

"Если ситуация будет стабильной, имею в виду с инфляцией, и если программа будет завершена в середине года, мы не ожидаем, что это значительно отразится на росте", - сказал Греф.

"Я не думаю, что это будет иметь значительное влияние на наш портфель, маржу и финансовые результаты этого года", - добавил он.

По его словам, в дальнейшем прирост ипотечного кредитования может быть несколько меньше, чем был в конце 2020 года или будет в первой половине 2021 года. "Я думаю, у нас есть большие возможности, чтобы вырасти до конца этого года", - отметил глава Сбербанка.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар антиковидных ограничений в середине апреля 2020 года. Пока она действует до 1 июля 2021 года.

Греф ранее высказал мнение, что продлевать программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года не нужно.

Сбербанк Герман Греф

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