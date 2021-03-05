ВТБ ускорит перечисление материнского капитала на ипотеку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ВТБ запустил систему электронного взаимодействия с Пенсионным фондом РФ (ПФР) при распоряжении средствами материнского капитала, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

Это позволит увеличить скорость перечисления материнского капитала на ипотеку без обращения в ПФР или МФЦ, говорится в сообщении.

Ранее перечисление маткапитала занимало до 30 дней. В ВТБ отметили, что обмен электронными документами позволяет упростить процедуру передачи документов в ПФР и ускорить их рассмотрение.

"Сроки поступления средств маткапитала уже летом могут сократиться до 15 дней с момента обращения в банк за ипотечным кредитом", - пояснили в банке.

В ближайшее время ВТБ планирует перевести весь процесс получения материнского капитала в онлайн, отметил старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

"Для нас это стратегическая задача, которая упростит процесс оформления кредита и, в конечном итоге, будут способствовать реализации национального проекта по обеспечению россиян качественным доступным жильем", - пояснил Осипов.

В апреле 2020 года ВТБ начал принимать заявления о распоряжении средствами материнского капитала во всех офисах сети. Банк стал получать от ПФР подтверждения о праве владельцев сертификатов на использование средств, а также реализовал передачу заявлений через систему межведомственного электронного взаимодействия с ПФР.

Благодаря переводу части документооборота в электронный вид для россиян был упрощен процесс подачи заявления на использование маткапитала для ипотеки. Для клиентов ВТБ уже в процессе оформления ипотеки ПФР устанавливает право на распоряжение средствами материнского капитала, возникает возможность обратиться через банк в ПФР с заявлением о распоряжении средствами.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные поправки, которые упростят процесс оформления возможного использования материнского капитала в целях ипотеки. Также поправки направлены на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами маткапитала.