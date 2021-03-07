В РФ станет проще направить маткапитал на улучшение жилищных условий

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий, постановление об этом подписал премьер России Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства в воскресенье, изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. В кабмине отметили, что гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

С 15 апреля прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке - после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Как рассказали в пресс-службе правительства, с 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго.

Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. По данным кабмина, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.