Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

В Конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдолг США в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Как ожидают в CBO, в этом году госдолг составит 102% ВВП, а к 2051 году вырастет до 202% ВВП на фоне увеличения расходов на здравоохранение, а также трат на обслуживание долговых обязательств.

Прогнозы CBO не учитывают предложенный президентом США Джо Байденом план бюджетных расходов объемом $1,9 трлн, рассмотрение которого продолжает американский Конгресс.

"Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким, несмотря на рост госдолга и дефицита бюджета США в результате пандемии коронавируса, - отмечают в CBO. - Тем не менее, существенное повышение долга повысит риск бюджетного кризиса в дальнейшем".

Дефицит бюджета США, по оценкам CBO, в этом году сократится до 10,3% с 14,9% ВВП в 2020 году благодаря ослаблению последствий пандемии коронавируса. Как ожидается, дефицит будет оставаться высоким по историческим стандартам и начнет вновь расти во второй половине текущего десятилетия.

В 2051 году дефицит бюджета США, согласно прогнозу CBO, достигнет 13,3% ВВП, что в значительной мере будет связано с ростом расходов на обслуживание долга. Чистые расходы на выплату процентов по долгу в отношении к ВВП утроятся в период с 2031 по 2051 гг.

Средние темпы экономического роста в США в период с 2021 по 2051 гг. составят 1,8% в год, ожидают в CBO. В 1951-2020 гг. американская экономика росла в среднем на 3,1% в год.

Бюджетное управление Конгресса Конгресс США США

Новости

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

Падения цены никеля более чем на 8% стало самым резким за 4 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');