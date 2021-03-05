В Конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдолг США в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Как ожидают в CBO, в этом году госдолг составит 102% ВВП, а к 2051 году вырастет до 202% ВВП на фоне увеличения расходов на здравоохранение, а также трат на обслуживание долговых обязательств.

Прогнозы CBO не учитывают предложенный президентом США Джо Байденом план бюджетных расходов объемом $1,9 трлн, рассмотрение которого продолжает американский Конгресс.

"Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким, несмотря на рост госдолга и дефицита бюджета США в результате пандемии коронавируса, - отмечают в CBO. - Тем не менее, существенное повышение долга повысит риск бюджетного кризиса в дальнейшем".

Дефицит бюджета США, по оценкам CBO, в этом году сократится до 10,3% с 14,9% ВВП в 2020 году благодаря ослаблению последствий пандемии коронавируса. Как ожидается, дефицит будет оставаться высоким по историческим стандартам и начнет вновь расти во второй половине текущего десятилетия.

В 2051 году дефицит бюджета США, согласно прогнозу CBO, достигнет 13,3% ВВП, что в значительной мере будет связано с ростом расходов на обслуживание долга. Чистые расходы на выплату процентов по долгу в отношении к ВВП утроятся в период с 2031 по 2051 гг.

Средние темпы экономического роста в США в период с 2021 по 2051 гг. составят 1,8% в год, ожидают в CBO. В 1951-2020 гг. американская экономика росла в среднем на 3,1% в год.