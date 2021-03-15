Власти США не определились с необходимостью налога на богатство

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решения о том, стоит ли прибегать к такой мере, как введение налога на богатство, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Она отметила, что правительству США в конечном итоге придется ограничивать дефицит бюджета, и администрация Байдена, вероятно, предпримет соответствующие шаги.

Ранее в этом месяце группа американских законодателей во главе с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен представила законопроект, предусматривающий введение 2%-ного налога для состояний от $50 млн до $1 млрд, и налога в 3% для состояний свыше $1 млрд.

Йеллен, участвовавшая в воскресенье, 14 марта, в одной из программ на телеканале ABC, отметила, что предложение о введении налога на богатство не принадлежит Байдену, однако администрация президента, вероятно, рассмотрит его. "Решение по этому вопросу еще не принято, и он может быть изучен", - сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что сам Байден во время президентской кампании предлагал повысить налоги для компаний и некоторых частных лиц, а также налог на прирост капитала и на дивиденды. Эти предложения, по словам Йеллен, являются альтернативой налогу на богатство, которые будут иметь тот же эффект для бюджета США.

"Со временем, как я ожидаю, будут представлены предложения, нацеленные на то, чтобы взять под контроль дефицит бюджета", - сказала она.

При этом Йеллен отметила, что "не теряет сон" из-за бюджетной ситуации в США в данный момент, учитывая низкие процентные ставки.

"Когда я думаю о долговой нагрузке, я оцениваю ее, преимущественно, как процентные выплаты, которые необходимо произвести государству, - сказала Йеллен. - И несмотря на существенное увеличение долга США, объем процентных выплат по долгу относительно размера экономики остается достаточно низким - не выше, чем это было в 2007 году".

Согласно последнему прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), который не учитывает принятый на прошлой неделе пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, госдолг Соединенных Штатов в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое.