Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Власти США не определились с необходимостью налога на богатство

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решения о том, стоит ли прибегать к такой мере, как введение налога на богатство, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Она отметила, что правительству США в конечном итоге придется ограничивать дефицит бюджета, и администрация Байдена, вероятно, предпримет соответствующие шаги.

Ранее в этом месяце группа американских законодателей во главе с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен представила законопроект, предусматривающий введение 2%-ного налога для состояний от $50 млн до $1 млрд, и налога в 3% для состояний свыше $1 млрд.

Йеллен, участвовавшая в воскресенье, 14 марта, в одной из программ на телеканале ABC, отметила, что предложение о введении налога на богатство не принадлежит Байдену, однако администрация президента, вероятно, рассмотрит его. "Решение по этому вопросу еще не принято, и он может быть изучен", - сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что сам Байден во время президентской кампании предлагал повысить налоги для компаний и некоторых частных лиц, а также налог на прирост капитала и на дивиденды. Эти предложения, по словам Йеллен, являются альтернативой налогу на богатство, которые будут иметь тот же эффект для бюджета США.

"Со временем, как я ожидаю, будут представлены предложения, нацеленные на то, чтобы взять под контроль дефицит бюджета", - сказала она.

При этом Йеллен отметила, что "не теряет сон" из-за бюджетной ситуации в США в данный момент, учитывая низкие процентные ставки.

"Когда я думаю о долговой нагрузке, я оцениваю ее, преимущественно, как процентные выплаты, которые необходимо произвести государству, - сказала Йеллен. - И несмотря на существенное увеличение долга США, объем процентных выплат по долгу относительно размера экономики остается достаточно низким - не выше, чем это было в 2007 году".

Согласно последнему прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), который не учитывает принятый на прошлой неделе пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, госдолг Соединенных Штатов в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое.

Джанет Йеллен США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Индекс МосБиржи обновил максимум на открытии торгов в понедельник

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Биржевые цены на бензины впервые с февраля пошли вниз - на фоне заявлений властей о корректировке демпфера. Обзор

Биржевые цены на бензины впервые с февраля пошли вниз - на фоне заявлений властей о корректировке демпфера. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');