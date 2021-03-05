Структура "ТВЭЛ" купила 49% в южнокорейском производителе аккумуляторов Enertech

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Структура топливной компании ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" - приобрела 49% в южнокорейской компании Enertech International Inc.

"3 марта 2021 года заключен договор гарантии АО "ТВЭЛ" в отношении обязательств ООО "РЭНЕРА" по договору купли-продажи доли в уставном капитале Enertech International, Inc. (Корея) на сумму $99 млн. Гарантия регулируется английским правом и заключается на срок до 1 июля 2026 года", - сообщается в годовой отчетности топливной компании.

Указанная сумма не является суммой сделки, а отражает максимальный объем финансовых гарантий со стороны АО "ТВЭЛ" по одному из документов в рамках сделки - это динамический показатель, который может меняться, пояснили "Интерфаксу" в "ТВЭЛ".

По сообщению компании, "РЭНЕРА" закрыла сделку по приобретению 49% акций Enertech International Inc. Подписанное соглашение также включает создание в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого к 2030 году составит не менее 2 ГВт.ч. Первая очередь запланирована к пуску в 2025 году.

Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике и в электросетевом комплексе, отмечается в сообщении.

"Привлечение технологического партнера является частью стратегической работы "Росатома" по развитию неядерных бизнесов и производств. Системы накопления энергии - сквозная технология в портфеле неядерных продуктов госкорпорации, которая позволяет создавать высокотехнологичную продукцию, востребованную в новом технологическом укладе", - поясняет "ТВЭЛ".

"Объединение с технологическим партнером - это стратегически важный этап для развития бизнеса "Росатома" в сегменте накопителей энергии. Это позволит увеличить производственные мощности, значительно усилит наши компетенции и разработки в области литий-ионных батарей, а также откроет выход на зарубежные рынки. Кроме того, локализация производства в России - это не только новые технологии и продукты, но и новые рабочие места", - отметила президент "ТВЭЛ" Наталья Никипелова, слова которой цитирует пресс-служба.

Согласно данным сайта Enertech International, компания занимается разработкой и производством различных литий-ионных аккумуляторов и электродов для батарей.

"РЭНЕРА" - это отраслевой интегратор по накопителям энергии, о формировании которого "Росатом" объявил осенью прошлого года. Компания (бренд - RENERA) была создана на базе ООО "Катодные материалы", входящего в ТВЭЛ.

В 2018 г. сообщалось, что ТВЭЛ приступает к производству накопителей электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов. Тогда же началось создание бизнес-интегратора.

Топливная компания "ТВЭЛ" - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Компания является монопольным поставщиком ядерного топлива на всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. На топливе "ТВЭЛ" работают АЭС в 15 странах мира.