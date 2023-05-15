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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:41

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" почти полностью консолидировала южнокорейскую компанию Enertech, производящую накопители энергии, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы последней.

Доля российской структуры увеличилась с 49,16% до 98,32%. Сделка состоялась в прошлом году, "Росатом" выкупил акции у TVG Saehan Holdings Limited - структуры Ener1 Бориса Зингаревича.

Как отмечает издание, без якорного заказчика южнокорейская компания испытывала финансовые трудности, ее накопленный убыток достиг $64 млн.

Изначально структура "Росатома" - "РЭНЕРА" - приобрела долю в Enertech в 2021 году. Подписанное тогда между сторонами соглашение включало создание в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, которое сейчас компания строит в Калининградской области. Таким образом, Enertech выступил технологическим партнером проекта.

"РЭНЕРА" - отраслевой интегратор по накопителям энергии, компания (бренд - RENERA) была создана на базе ООО "Катодные материалы", входящего в ТВЭЛ.

Росатом Enertech
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