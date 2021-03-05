Российский облачный оператор Selectel решил выйти на украинский рынок

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel планирует предоставлять услуги на Украине и в Европе, сообщил СЕО украинской GigaCloud Артем Коханевич.

"На Украину выходит "Селектел", один из крупнейших облачников в России, оборот которого за 2020 год превысил $40 млн - как весь украинский рынок облаков. Про выход говорят минимум два публичных факта: эта информация есть в открытом отчете для инвесторов, плюс размещены вакансии BDM", - написал Коханевич в фейсбуке.

Согласно презентации Selectel для инвесторов, в планах компании – предоставление услуг облачной платформы в сторонних дата-центрах в Киеве, а также еще в одной локации Европы.

Помимо этого, в профессиональной соцсети LinkedIn размещена вакансия Business Development Manager Selectel в Киеве.

Облачный оператор ООО "Селектел" зарегистрировано в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге, совладельцем и гендиректором является сооснователь "ВКонтакте" Лев Левиев.

Selectel имеет собственные ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания входит в тройку лидеров на российском рынке ЦОД. На их базе оператор, в числе прочего, предоставляет облачные сервисы предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиентами "Селектела" являются более 5 тыс. компаний.

Частный облачный оператор GigaCloud основан в 2015 году, является частью GigaGroup, в которую также входит телеком-оператор GigaTrans. Компания размещает свое оборудование в трех дата-центрах: двух на Украине (GigaCenter, BeMobile) и одном в Польше (Atman).