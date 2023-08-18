Оператор сети дата-центров "Селектел" будет преобразован из ООО в АО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Владелец оператора сети дата-центров "Селектел" (Selectel) - LVL1 Management Ltd - принял решение о преобразовании компании из ООО в АО.

Как говорится в сообщении компании, уставный капитал будущего АО будет составлять 125 млн рублей и состоять из 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Уставный капитал будет сформирован следующим образом: за счет уставного капитала ООО "Селектел" - 123,18 млн рублей, что соответствует 492 млн 741 тыс. обыкновенных акций, остальное - за счет собственных средств ООО "Селектел". Способ размещения акций - обмен долей участников в ООО "Селектел" на акции создаваемого АО.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. На прошлой неделе владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что перенос материнской компании на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. "Мы изучаем возможность выхода на биржу и хотим быть готовыми с точки зрения необходимых внутренних процедур ", - говорили в компании.

В мае "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что "Селектел" начал подготовку к IPO. По данным газеты, компания тогда проводила встречи с потенциальными инвесторами. Аналитики оценивали ее стоимость в 40-50 млрд рублей и предполагали, что она предложит инвесторам 15-20% акций.

ООО "Селектел" основано в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили (является контролирующим бенефициаром).

По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд рублей.

Как говорится на сайте компании, Selectel - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе шести своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также двух партнерских дата-центров в Новосибирске и Ташкенте.