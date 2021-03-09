Акции Tesla вошли в "медвежий" тренд в 3-й раз за год

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla Inc. в понедельник, 8 марта, снизились по итогам пятой торговой сессии подряд, потеряв за этот период в целом 21%.

Чуть более чем за месяц рыночная стоимость американского производителя электромобилей сократилась на 34%, то есть на четверть триллиона долларов, отмечает MarketWatch.

Пикового уровня цена бумаг Tesla достигала 26 января, когда капитализация поднималась почти до $850 млрд. С того момента она уменьшилась на $277 млрд.

Таким образом, компания в третий раз за год ушла в "медвежий" тренд, когда снижение котировок превышает 20%. До этого в 2020 году такие периоды падения отмечались в марте и сентябре.

Тем не менее, за последние 12 месяцев цена акций Tesla подскочила более чем в 4,6 раза.

Рыночная стоимость конкурирующих производителей транспортных средств на электродвигателях также снижалась в последнее время: Nio Inc. за последний месяц подешевела на 38%, Nikola Corp. - на 38% и Li Auto Inc. - на 30%.

Котировки бумаг Tesla по итогам торгов в понедельник упали на 5,8% - до $563. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков находится на отметке $616.