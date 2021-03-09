Инвесткомпания семьи Аньелли купит 24% в Christian Louboutin за 541 млн евро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Французский обувной бренд Christian Louboutin продает свою долю в размере 24% инвестиционной компании Exor NV, контролируемой итальянской семьей Аньелли.

В рамках сделки французская компания оценивается в 2,3 млрд евро.

В соответствии с условиями сделки Exor NV, контролируемая наследниками промышленного магната и основателя Fiat Джанни Аньелли заплатит 541 млн евро за долю в Christian Louboutin, говорится в сообщении компании. Головной офис бренда расположен в Париже, компании принадлежит 150 бутиков в 30 странах мира.

Также Exor номинирует двух членов в состав совета директоров компании.

Для Exor инвестиции в Christian Louboutin являются еще одним этапом в расширении на рынке люксовой продукции, сказал представитель компании. Exor, возглавляемая Джоном Элканном, внуком Джанни Аньелли, также является владельцем контрольного пакета акций Ferrari NV. Крупнейшим активом Exor является автомобильный гигант Stellantis NV, которому в том числе принадлежат Fiat и Peugeot.

Exor видит существенные возможности для расширения присутствия бренда в мире, в особенности в Китае, говорится в сообщении компании.

Дизайнер Кристиан Лубутен основал одноименный бренд в Париже в 1991 году. Характерной особенностью обуви Christian Louboutin являются красные подошвы. Компания также выпускает мужскую обувь, кожаные изделия и аксессуары, косметическую продукцию и парфюмерию.

Чистая стоимость активов Exor составляет около $29 млрд. Портфель активов компании включает Ferrari, PartnerRe, Stellantis, CNH Industrial, Juventus FC, The Economist, GEDI Gruppo Editoriale и Shang Xia.