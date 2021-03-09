Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к зимнему уровню

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к значениям начала февраля по мере нормализации температуры воздуха в Европе. По прогнозам, температура на предстоящей неделе будет внутри коридора многолетних значений и на пару градусов ниже прошлогодней.

Как свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины", на последнюю отчетную дату, за газовые сутки 7 марта, поставки составили 120 млн куб. м. На таком уровне прокачка держалась в первой половине февраля, пока в Европу не пришло аномальное тепло и не спутало карты газовикам.

Экономика"Газпром" увеличил транзит газа через Украину"Газпром" увеличил транзит газа через УкраинуЧитать подробнее

Таким образом, "Газпром" вплотную приближается к использованию всех забронированных на месяц мощностей: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования).

Хранилища Европы

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился по данным на утро понедельника, 8 марта, до 34,14%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Это на 4,5 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

"Газпром" прокомментировал эти данные так: "К 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года. Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы".

По мере глобализации рынка газа его составные части начинают играть не только региональную, но и глобальную роль. Ассоциация Gas Infrastructure Europe отмечает: "Помимо сглаживания сезонных колебаний спроса и предложения на энергорынке, европейские операторы систем хранения в этом году также выполнили менее заметную, но уникальную уравновешивающую роль для более широкого глобального рынка газа. Фактически в январе 2021 года резкие похолодания и значительный рост цен в Азии увеличили экспорт газа для удовлетворения огромного спроса в этой части мира".

На данный момент поступление сжиженного природного газа в Европу растет. В годовом выражении оно снижается (всего на четверть, а не наполовину, как в предыдущие месяцы). А по сравнению с февралем мартовский приток СПГ растет на треть, по сравнению с январем - почти в два раза, свидетельствуют данные GIE.

Поставки СПГ в Европу в марте ожидаются на максимальном уровне с июня 2020 года, или за последние 10 месяцев. Среди стран Европы лидерство по потреблению СПГ захватила Франция (в феврале лидировала Великобритания, в январе - Испания). По мере отступления зимней стужи в Северо-Восточной Азии ушла щедрая премия азиатских рынков в цене СПГ по отношению к ценам Европы, и газовозы начали возвращаться на рынок Старого Света.

Спотовая цена газа в Европе после завершения вторжения аномально теплого фронта восстанавливается: цена газа с поставкой во вторник на нидерландском хабе TTF составила $205 за тысячу кубометров после прохождения минимума за 2021 год в $198 в последние дни февраля.

Газпром Украина Европа

Новости по теме

Новости

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2021 году

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг.

Курс биткойна превысил $54 тысячи

Китайский инвестор "Мотор Сич" заявил о новых судебных исках к Украине

РЖД введут единый формат для всех вокзалов

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Акции Tesla вошли в "медвежий" тренд в 3-й раз за год

Сервис "ЮMoney" возобновил расчеты с 45 иностранными компаниями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');