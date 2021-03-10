Акции ТМК выросли на старте торгов среды на 5,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) выросли на старте торгов среды на Московской бирже на 5,3% (до 63,76 рубля за штуку) на новостях о покупке пакета в ЧТПЗ.

ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в ЧТПЗ в ближайшее время, заявил вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков. Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств, сказал топ-менеджер, напомнив, что компания так же недавно удачно разместила рублевые облигации. "Мы не планируем выпускать никаких акций, у нас достаточно средств для финансирования сделки. У нас есть средства, сделка будет закрыта в ближайшие дни. Наша структура акционерного капитала не претерпит изменений", - заявил Шматович.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, он заявил, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, на данный момент планов по приобретению пакета (около 11% у Павла Федорова - ИФ) нет. Миноритариям ЧТПЗ (около 2,8%) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Шматович также заявил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA объединенной ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х.

Capex объединенной компании в этом году составит около $200-300 млн.

"Мы не ожидаем резкого роста капзатрат в 2021 году. Capex ТМК на этот год запланирован на отметке около $200 млн, capex ЧТПЗ - существенно ниже $100 млн, - пояснил вице-президент компании. - Дальнейшего существенного роста капитальных затрат мы не планируем. В объединенной компании он вырастет где-то на 20-30%".

ТМК объявила во вторник о покупке у бенефициара ЧТПЗ Андрея Комарова 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 млрд рублей. По словам Шматовича, ТМК оценила ЧТПЗ с учетом долга приблизительно в 158 млрд рублей.

Еще 10,67% принадлежит Павлу Федорову, в свободном обращении находится 2,8%.

Все необходимые одобрения, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, получены, говорится в сообщении ТМК. В периметр сделки вошли: ПАО "ЧТПЗ" и его дочерние предприятия - ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ. ООО "Киберсталь" и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.