Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро чуть подросли на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного подешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз в рамках коррекции нефти и некоторого охлаждения "аппетита" к риску на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,91-74,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,0275 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,1275 руб./EUR1 (+12,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12 копеек к уровню закрытия вторника, до 80,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,61 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 10 марта, реагируя как на дешевеющую нефть, так и на некоторое охлаждение "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, что выражается в том числе в падении спроса на валюты развивающихся стран.

Цены на нефть эталонных марок в среду утром умеренно снижаются после заметного подъема в предыдущие дни на фоне решений стран ОПЕК+ лишь незначительно увеличить добычу с апреля 2021 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,97 за баррель, что на 0,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,55 за баррель, что на 0,72% ниже уровня на закрытие рынка 9 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют неоднозначную динамику; японский Nikkei 225 снижается утром 10 марта на 0,02%, в то время как китайский CSI300 находится в плюсе (+1,37%). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет в среду утром порядка 0,3% после почти 1,5%-го роста накануне.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Nasdaq Composite провел лучшую сессию за последние четыре месяца на фоне восстановления акций крупных технологических компаний после распродажи днем ранее. Бумаги компаний технологического сектора оказались под давлением в последние недели из-за волны распродаж на рынке облигаций, подтолкнувшей вверх доходности US Treasuries. Доходность десятилетних гособлигаций США во вторник снизилась до 1,538% годовых. Накануне она достигла 1,594% - максимума более чем за год.