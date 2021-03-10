Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередной скачок запасов в США.

Согласно данным API, рост резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 марта, составил 12,8 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в среду составила $66,91 за баррель, что на $0,61 (0,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 9 марта эти контракты подешевели на $0,72 (1,1%) - до $67,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,52 за баррель, что на $0,49 (0,77%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $1,04 (1,6%) - до $64,01 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

"Спрос на нефть будет расти, в то время как предложение остается ограниченным, - цитирует агентство Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Ким Кванграэ. - Однако некоторые трейдеры чувствуют на себе груз существенного ралли, отмеченного с начала года".

"Фиксация прибыли на рынке может легко продолжится, и WTI вернется к уровню чуть выше $60 за баррель", - говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Минэнерго США накануне незначительно повысило оценку добычи нефти в стране в 2021 году - до 11,1 млн баррелей в сутки (б/с) с 11 млн б/с. В 2020 году производство нефти в Штатах составило 11,3 млн б/с.