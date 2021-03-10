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Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,1%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,1%, индекс МосБиржи не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3479,1 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1480,18 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,06 рубля (+0,19 рубля), золото - $1712,6 за тройскую унцию (-0,3%), доходность 10-летних UST снизилась до 1,535% годовых (-0,6%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,9%), АФК "Система" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), расписки Ozon (+0,5%), акции "Аэрофлота" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), банка ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "Роснефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Во втором эшелоне выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+3,6%) после выхода сильного финотчета: банк в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,5 млрд руб., а по итогам года прибыль достигла рекордных 10,8 млрд руб., что превысило прогнозы.

В среду на "Мосбирже" началась торговля GDR розничной сети Fix Price, также торги этими инструментами стартуют на Лондонской фондовой бирже. На "Мосбирже" бумаги включены в первый котировальный список, им присвоен торговый код FIXP, как и на LSE.

Цена размещения Fix Price установлена в размере $9,75 за акцию, или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75). Таким образом, капитализация всей компании составляет $8,3 млрд.

В начале торгов в среду сделок с ГДР Fix Price на "Мосбирже" зафиксировано не было.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо негативный: индексы Азии торгуются разнонаправленно, растет индекс доллара, нефть продолжает снижаться на ожиданиях ускорения восстановления добычи в США при текущих ценовых уровнях. В среду США, Япония, Австралия и Индия обсудят растущие риски желания КНР изменить статус-кво в регионе и мире. Отчетность по МСФО представят "Аэрофлот", банк "Санкт-Петербург" и "ЛУКОЙЛ". Группа "Черкизово" предоставит операционные результаты за февраль, "АЛРОСА" сообщит о своих продажах за аналогичный месяц.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, ухудшение внешнего фона и откат нефтяных котировок способствуют ослаблению спроса на акции "нефтянки" и возврату индекса МосБиржи к 3450 пунктам.

В целом движение рынков указывает на уход эйфории, инвесторы переходят к ожиданию завершения эпопеи по согласованию стимулирующей программы в США. В среду Палата представителей Конгресса США должна утвердить поправки, внесенные в законопроект Сенатом, после чего его должен оперативно подписать президент США Джо Байден. Скорый запуск программы, способной поддержать экономическую активность в США и способствовать притоку новой ликвидности, в значительной степени уже учитывается рынками. А весьма туманные перспективы долларовых ставок в условиях высоких инфляционных рисков и ожидаемого резкого наращивания госдолга США, необходимого для реализации стимулов, становятся все более важным фактором, препятствующим развитию роста мировых рынков.

Индекс МосБиржи в среду перейдет к проторговке зоны 3450-3500 пунктов; в случае дальнейшего ухудшения глобальной конъюнктуры и более заметного снижения нефтяных котировок не исключен откат и под отметку 3450 пунктов, считает Локтюхов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, во вторник Евростат ухудшил оценку снижения ВВП еврозоны в IV квартале - до 0,7% относительно предыдущего квартала; в годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 4,9%.

Главным событием для еврозоны на этой неделе станет заседание ЕЦБ, в ходе которого представители должны активно обсуждать проблему роста доходности на рынке гособлигаций и ужесточение финансовых условий. Согласно ожиданиям, монетарная политика регулятора останется без изменений.

В среду выйдут данные по промышленному производству во Франции, США сообщит индекс потребительских цен в феврале. Для американского рынка пока наступила небольшая передышка в снижении, но говорить о том, что технологический сектор вновь вернулся к росту пока преждевременно, считает аналитик.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,1-3,7% во главе с Nasdaq (+3,7%) благодаря восстановлению акций технологических компаний после распродаж днем ранее.

Бумаги компаний технологического сектора оказались под давлением в последние недели из-за волны распродаж на рынке облигаций, подтолкнувшей вверх доходности US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 1,54% годовых. В начале недели доходность поднималась к 1,6% - максимума более чем за год, тогда как еще в начале года она находилась на уровне ниже 1%.

Надежды инвесторов на восстановление экономики США усиливаются на фоне принятия Сенатом в минувшие выходные нового пакета мер поддержки в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом.

Тем временем, в среду в Азии отмечается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефть утром в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) об очередном росте запасов сырья в США; цена Brent находится почти на $1,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,81 за баррель (-1,1% и -1,1% во вторник), апрельская цена WTI - $63,39 за баррель (-1% и -1,6% накануне).

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