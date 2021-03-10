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Прибыль ЛУКОЙЛа в IV квартале упала в 4 раза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по итогам IV квартала 2020 года составила 29,4 млрд рублей против 119,3 млрд рублей годом ранее, сообщила НК.

Рынок ожидал, что "ЛУКОЙЛ" получит чистую прибыль в размере 64,33 млрд рублей, ближе всех спрогнозировал БКС – 49 млрд рублей.

В результате за 2020 год "ЛУКОЙЛ" показал прибыль в размере 15,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 640,2 млрд руб. годом ранее. Помимо снижения EBITDA, отрицательное влияние на прибыль оказали неденежные убытки от обесценения активов, а также по курсовым разницам, поясняет компания.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 189,6 млрд рублей по сравнению с 278,2 млрд рублей в IV кв. 2019 года. Аналитики ожидали показатель на уровне 187,83 млрд рублей.

В четвертом квартале 2020 года выручка от реализации составила 1 трлн 530,3 млрд руб., что на 5,1% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Рост в основном связан с увеличением объемов добычи и цен на углеводороды, а также девальвацией рубля.

Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа в IV квартале - 85,5 млрд рублей, за 2020 год – 281,1 млрд рублей по сравнению с 701,9 млрд рублей годом ранее.

Капитальные затраты компании в IV квартале - 135,2 млрд рублей, таким образом, за 2020 год - 495,4 млрд рублей по сравнению с 450 млрд рублей годом ранее.

ЛУКОЙЛ

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