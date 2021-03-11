Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%, при этом лидируют в росте бумаги "Русала".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3484,32 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1491,55 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,64 рубля (+0,04 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,53% годовых (+0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,2%), "Норникеля" (+1,4%), АФК "Система" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), расписки Ozon (+1%), бумаги Сбербанка (+0,9% и +0,6% "префы"), Polymetal (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), Московской биржи (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), МТС (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

TCS Group в IV квартале получила 12,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось чуть выше прогноза в 12,1 млрд руб. В 2021 году TCS Group ожидает чистую прибыль в размере не менее 55 млрд руб., рост кредитного портфеля свыше 30%. Также TCS Group сообщила о планах выплатить финальные дивиденды в размере $0,24 на акцию, всего направит $48 млн.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: дорожает нефть и промышленные металлы, рынки акций Азии торгуются в "плюсе". Основной идеей вновь является снижение доходностей по облигациям США и Японии, а также принятие пакета стимулов в Соединенных Штатах. Слабеет иена и незначительно доллар, что говорит о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке.

Российский рынок акций вновь получил шанс вернуться к вопросу взятия уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи за счет бумаг нефтегазового сектора и металлургов. Из корпоративных событий дня интерес представляют отчетность по МСФО TCS Group, а также рассмотрение дивидендов советами директоров ПАО "Белуга групп" и "Трубной металлургической компании". "ЛУКОЙЛ" проведет телеконференцию по итогам 2020 года.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, росту мировых рынков способствовали некоторый откат долларовых ставок и стабилизация ситуации на товарных рынках, обеспечившие оживление спроса на циклические сектора. Палата представителей Конгресса США одобрила окончательную версию стимулирующей программы (президент Джо Байден, как ожидается, подпишет законопроект в пятницу, 12 марта). Февральские статданные по потребительской инфляции в США (1,7% в годовом выражении) указали, что текущие уровни "длинных" ставок в долларах вполне приемлемы и соответствуют инфляционных процессам, а базовый индекс потребительских цен (ИПЦ, без учета энергоносителей и продовольствия) немного замедлил рост - до 1,3% г/г (в январе составлял 1,4% г/г).

Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок оказывают поддержку рынку акций РФ. Зона 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет свою актуальность, при этом не исключены новые попытки проверки на прочность района исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках, считает Локтюхов.

В США в среду индексы рынка акций показали смешанную динамику в пределах 0,04-1,5%, Dow Jones (+1,5%, в район 32300 пунктов) достиг рекордного максимума на фоне известий, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен Байденом.

В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год (индекс потребительских цен CPI вырос на 1,7% в годовом выражении), но показатель совпал с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,3%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на оптимизме вокруг стимулов в США.

Предполагается, что пакет помощи в США в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

Цены на нефть

Нефть продолжает подъем, несмотря на данные о существенном росте запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,3 за баррель (+0,6% и +0,6% в среду), апрельская цена WTI - $64,84 за баррель (+0,6% и +0,7% накануне).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США оказались разнополярными: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,8 млн баррелей (ожидался рост на 2,5-2,7 млн баррелей), однако резервы бензина упали на 11,87 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,9 млн), а запасы дистиллятов снизились на 5,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей).

Добыча нефти в Штатах, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии в среду пообещали принять необходимые меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры после очередной атаки на экспортный терминал в порту Рас-Танура. Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 7 марта, экспортный терминал, являющийся крупнейшим в мире, подвергся атаке беспилотников, в которой обвиняются йеменские хуситы.