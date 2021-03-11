Южнокорейский онлайн-ритейлер Coupang провел IPO на $4,6 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейский интернет-ритейлер Coupang Inc. разместил акции на $4,6 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

В общей сложности в ходе IPO было продано 130 млн акций Coupang: 100 млн бумаг разместила сама компания и еще 30 млн - ее акционеры. Цена размещения составила $35 за бумагу.

Изначально Coupang планировала продать акции по цене $27-30 за бумагу, однако 9 марта повысила ценовой диапазон IPO до $32-34 за акцию. В итоге цена размещения превысила верхнюю границу заявленного диапазона.

При цене в $35 за акцию капитализация Coupang составляет порядка $60 млрд.

Размещение акций южнокорейского ритейлера является крупнейшим IPO азиатской компании в США с момента выхода на открытый рынок китайской Alibaba в 2014 году. Оно также является самым крупным на NYSE с момента IPO Uber Technologies на $8,1 млрд в 2019 году.

Японская SoftBank Group Corp., владеющая 35%-ной долей Coupang, заработает на IPO более $16 млрд, пишет агентство Bloomberg.

Южнокорейская компания планирует направить поступления от IPO на общекорпоративные цели, финансирование оборотного капитала и капиталовложения.

Coupang, крупнейшая в Южной Корее компания сферы электронной коммерции, была создана в 2010 году, и в настоящее время входит в тройку крупнейших работодателей страны среди частных компаний. Coupang имеет собственную систему доставки - в отличие от известных онлайн-ритейлеров в других странах, которые используют для этого сторонние службы.