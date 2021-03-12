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Акции Coupang взлетели на 41% на дебютных торгах после IPO в Нью-Йорке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc в четверг взлетели на 41% на дебютных торгах после IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Компания продала 130 млн акций по цене $35 по итогам первичного размещения. Общий объем составил $4,6 млрд, в результате чего это IPO стало крупнейшим в текущем году, отмечает The Wall Street Journal.

Изначально Coupang планировала продать акции по цене $27-30 за бумагу, однако 9 марта повысила ценовой диапазон IPO до $32-34. В итоге цена размещения превысила верхнюю границу заявленного диапазона.

Котировки бумаг начали торги в четверг на уровне $59,6, а на закрытие составили $49,25. Исходя из этого капитализация Coupang оценивается примерно в $88 млрд.

Размещение акций южнокорейского ритейлера стало крупнейшим IPO азиатской компании в США с момента выхода на открытый рынок китайской Alibaba в 2014 году. Оно также является самым крупным на NYSE с момента IPO Uber Technologies на $8,1 млрд в 2019 году.

Японская SoftBank Group Corp. владеет 35-процентной долей Coupang.

Южнокорейская компания планирует направить поступления от IPO на общекорпоративные цели, финансирование оборотного капитала и капиталовложения.

Coupang, крупнейшая в Южной Корее компания сферы электронной коммерции, была создана в 2010 году и сейчас входит в тройку крупнейших работодателей страны среди частных компаний.

Coupang имеет собственную систему доставки - в отличие от известных онлайн-ритейлеров в других странах, которые используют для этого сторонние службы. На конец 2020 года компания имела свыше 100 логистических центров в 30 городах. Штат насчитывал около 40 тыс. человек.

Чистый убыток компании в прошлом году составил $567,6 млн, сократившись по сравнению с 2019 годом. Выручка почти удвоилась - до $11,97 млрд.

Coupang Южная Корея

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