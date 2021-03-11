Состояние Уоррена Баффета превысило $100 млрд

Это произошло на фоне скачка цены акций его компании Berkshire Hathaway

Фото: Daniel Zuchnik/WireImage

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Состояние американского миллиардера Уоррена Баффета превысило $100 млрд на фоне скачка цены акций его инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. до очередного рекорда.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние 90-летнего Баффета в среду увеличилось до $100,4 млрд. Таким образом, он вошел в число шести людей с состоянием выше $100 млрд наряду с основателями Amazon.com, Tesla и Microsoft Джефом Безосом, Илоном Маском и Биллом Гейтсом.

Стоимость акций класса "A" Berkshire 10 марта поднималась до $407,75, однако на закрытие рынка составила $398,840, что на 1,9% выше уровня предыдущей сессии. Бумаги класса "B" по итогам торгов также подорожали на 1,9%, до $263,99.

Акции класса "A" Berkshire с начала 2021 года выросли в цене на 15%, тогда как индекс S&P 500 увеличился всего на 3,8%. Росту стоимости бумаг инвесткомпании Баффета способствует тот факт, что Berkshire активно выкупала акции в прошлом году и обещала продолжить их выкуп.

Как сообщалось, в 2020 году Berkshire выкупила собственные акции на рекордную сумму - $24,7 млрд.

Баффет, являющийся со-основателем филантропической кампании Giving Pledge вместе с Гейтсом, отдал на благотворительность почти половину принадлежавших ему акций Berkshire с 2006 года. Если бы он не жертвовал столь щедро на благотворительность, его состояние на данный момент могло бы составлять $192 млрд.