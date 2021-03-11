"Аэрофлот" не ждет восстановления авиаперевозок до июля 2022 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок авиаперевозок восстановится до "доковидного" уровня ко II полугодию 2022 года - началу 2023 года, спрогнозировал замгендиректора по стратегии и маркетингу "Аэрофлота" Андрей Панов на телеконференции для инвесторов и аналитиков.

"Мы верим в то, что это произойдет примерно во II полугодии следующего года либо в начале года после, - сказал он. - Мы считаем, что летом этого года ситуация с внутренними перевозками будет не хуже, чем в 2019 году (...) Но международный трафик будет ниже".

По данным Росавиации, в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, российские авиаперевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. По прогнозу Минтранса, в 2021 году авиакомпании перевезут 105 млн человек - это на 52% больше в сравнении с 2020 годом и на 18% меньше, чем в 2019-м.