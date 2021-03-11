Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 889+474 082

American Airlines увеличила до $10 млрд программу заимствований

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания American Airlines Group сообщила, что намерена привлечь $10 млрд под обеспечение своей программой лояльности AAdvantage Loyalty, а не $7,5 млрд, как планировалось ранее.

Перевозчик планирует 24 марта разместить обеспеченные облигации с погашением в 2026 году и ставкой купона 5,5% на сумму $3,5 млрд, а также бонды с погашением в 2029 году и ставкой купона 5,75% на $3 млрд. Помимо этого, American Airlines рассчитывает привлечь заем в $3,5 млрд.

Компания намерена использовать привлеченные средства для погашения госкредита, выделенного ей властями США в условиях пандемии.

Старший аналитик CreditSights Роджер Кинг отметил высокий спрос на облигации авиакомпаний, обеспеченные программами лояльности, пишет MarketWatch.

Мэтт Кеннеди из Angel Oak Capital Advisors, в свою очередь, подчеркнул, что спрос связан с перспективами восстановления отрасли.

"По мере вакцинации и приближения к коллективному иммунитету сфера туристических поездок укрепляется", - сказал он.

В то же время, эксперт считает, что деловые поездки будут восстанавливаться медленнее, поскольку корпоративный сектор с осторожностью наращивает расходы на поездки.

Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines Holdings ранее также привлекали средства под обеспечение программами лояльности. Программы для пассажиров, активно пользующихся услугами авиакомпаний, впервые появились в 1980-х годах и со временем стали важным источником прибылей авиаперевозчиков. Они зарабатывают, продавая "мили" банкам и ритейлерам, которые дарят их своим клиентам за использование, например, кредитных карт или за покупки в магазинах.

Акции American Airlines дорожают на 1,3% на предварительных торгах в четверг.

Хроника 27 января 2020 года – 11 марта 2021 годаЭкономический кризис
American Airlines США коронавирус Delta Air United Airlines

Новости по теме

Новости

Состояние Уоррена Баффета превысило $100 млрд

Состояние Уоррена Баффета превысило $100 млрд

Акции Roblox взлетели в цене на 54% по итогам дебютных торгов

Акции Roblox взлетели в цене на 54% по итогам дебютных торгов

Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара

Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара

Нефть Brent подорожала до $68,5 за баррель

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

Дефицит бюджета США за пять месяцев финансового года превысил $1 трлн

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');