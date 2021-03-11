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Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 645,05 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 645,05 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство с некоторых пор перестало приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП.

Доходы бюджета составили 2,755 трлн рублей, или 14,7% к общему утвержденному объему на год, расходы - 3,4 трлн рублей (15,8% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 15,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Дефицит бюджета в феврале, по предварительной оценке, составил 589,07 млрд рублей, в январе он был на уровне 56 млрд рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета за первые два месяца составило 658,45 млрд рублей, отрицательное сальдо внешнего финансирования дефицита - минус 13,4 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы были на уровне 1,036 трлн рублей (17,3% годового показателя), в феврале - 545,2 млрд рублей, ненефтегазовые - 1,72 трлн рублей (13,5%) и 705,7 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-феврале 1,830 трлн рублей, или 15% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 772,56 млрд рублей (15,5%), другие федеральные органы - 152,28 млрд рублей (9,6%).

Из основных статей расходов по уровню исполнения от годовых назначений на первое место вышли расходы на ЖКХ - 108,42 млрд рублей (27,8%). Вторыми стали расходы на социальную политику - 21% от годового плана, или 1,205 трлн рублей. Третьими - расходы на национальную оборону (18,2%, или 583,65 млрд рублей).

Расходы на образование составили 188,36 млрд рублей, или 17%, расходы на здравоохранение - 183,034 млрд рублей (15,2%).

Расходы на межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 13,4% (144,25 млрд рублей), на общегосударственные вопросы - на 12,8% (247,43 млрд рублей), на национальную безопасность - на 12,1% (293,13 млрд рублей), на обслуживание госдолга - на 11,6% (140,03 млрд рублей).

Самый низкий уровень исполнения был у расходов на национальную экономику - 6,4% (211,65 млрд рублей).

Минфин РФ

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