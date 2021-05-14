Минфин оценил профицит бюджета РФ в январе-апреле в 204,99 млрд руб.

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2021 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в размере 204,99 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство с некоторых пор перестало приводить оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП.

Месяцем ранее бюджет впервые в текущем году был профицитный (205,019 млрд рублей в январе-марте, по предварительной оценке, и 286,6 млрд рублей по текущей).

В апреле, по предварительной оценке, был дефицит бюджета в размере 81,658 млрд рублей. В марте профицит предварительно оценивался в 741,354 млрд рублей, в феврале был дефицит, также по предварительной оценке, которая впоследствии пересчитывается, 589,07 млрд рублей, в январе - 56 млрд рублей.

Доходы бюджета составили 7,486 трлн рублей, или 39,9% к общему утвержденному объему на год, расходы - 7,281 трлн рублей (33,8% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 32,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в январе-апреле составило минус 144,04 млрд рублей, внешнего - минус 60,95 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы были в январе-апреле на уровне 2,511 трлн рублей (41,9% годового показателя), в апреле - 893,14 млрд рублей, ненефтегазовые - 4,974 трлн рублей (38,9%) и 1,293 трлн рублей соответственно (более чем в два раза превышен февральский показатель - 706 млрд руб.).

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-апреле 4,846 трлн рублей, или 39,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 1,92 трлн рублей (38,5%), другие федеральные органы - 719,45 млрд рублей (45,4%).

Из основных статей расходов по уровню исполнения от годовых назначений на первом месте, по-прежнему, расходы на ЖКХ - 54,4% (215,93 млрд рублей). Вторыми стали расходы на национальную оборону - 37,9%, или 1,222 трлн рублей. Третьими - расходы на социальную политику (37,7% от годового плана, или 2,158 трлн рублей).

Расходы на образование составили 433,3 млрд рублей, или 38%, на здравоохранение - 435,5 млрд рублей (35,5%).

Расходы на межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 33,4% (360,36 млрд рублей), на обслуживание госдолга - на 29,2% (351,93 млрд рублей), на общегосударственные вопросы - на 27,7% (564,57 млрд рублей), на национальную безопасность - на 27,4% (665,65 млрд рублей).

Самый низкий уровень исполнения остался у расходов на национальную экономику - 18,4% (642,48 млрд рублей).