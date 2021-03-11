Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Уровень оптимизма среди руководителей крупнейших компаний мира достиг рекорда спустя год после начала пандемии COVID-19, свидетельствуют результаты ежегодного опроса PwC.

Как показало исследование, среди более пяти тысяч опрошенных CEO 76% ожидают возобновления роста глобальной экономики.

Это самый высокий показатель с 2012 года, когда вопрос об оценке будущего мировой экономики был впервые включен в исследование. Для сравнения, в 2019 году оптимисты составляли 42% респондентов, в прошлом году - всего 22%.

При этом количество пессимистов, которые ожидают ухудшения экономической обстановки в мире, в этом году снизилось до 14% по сравнению с 53% в 2020 году и 29% в 2019 году. Не ожидают изменения ситуации 10% против 24% в прошлом году и 28% в позапрошлом году.

Подавляющее число респондентов, позитивно настроенных в отношении роста мировой экономики, оказалось в Северной Америке и Западной Европе - соответственно 86% и 76%.

В этом году около 36% опрошенных CEO заявили, что они "совершенно уверены" в перспективах повышения выручки своих компаний в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 27% в 2020 году. Однако в целом по миру отмечается широкий разброс мнений в зависимости от отрасли, что отражает разную степень воздействия пандемии на потребительское поведение.

Главы технологических и телекоммуникационных компаний выражают наиболее высокую степень уверенности - 45% и 43% соответственно. В то же время в сфере транспорта и логистики (29%), гостиничного бизнеса и туристских услуг (27%) руководство наименее уверено в возможности своих компаний увеличить выручку в ближайший год.

США оторвались от КНР по привлекательности ведения бизнеса

Первое место в рейтинге рынков, которые являются привлекательными для обеспечения роста бизнеса в ближайшем будущем, по-прежнему занимают США - 35%. При этом 28% респондентов считают Китай приоритетным направлением для своих компаний. В 2020 году эти показатели составляли соответственно 30% и 29%.

Третье место в списке стран с высоким потенциалом для роста бизнеса занимает Германия (17%), Великобритания после выхода из Европейского союза поднялась на четвертую позицию (11%), обойдя Индию (8%).

На шестой строчке теперь находится Япония, потеснившая вниз Австралию.

Экология и климатические риски

Доля руководителей, выразивших тревогу в связи с глобальным изменением климата, увеличилась до 30% в этом году с 24% в 2020 году. Изменение климата занимает девятое место среди угроз, которые по мнению CEO создают наиболее серьезный риск для экономического роста.

При этом 27% респондентов выбрали варианты "совершенно не беспокоит" или "не слишком беспокоит" в ответ на вопрос об угрозе изменения климата. Возможно, это связано с тем, что изменение климата не воспринимается как непосредственная угроза для роста по сравнению с другими проблемами, такими как пандемия, чрезмерное регулирование и киберугрозы.

В то же время 39% опрошенных руководителей считают, что их организациям необходимо активнее "измерять" воздействие на окружающую среду. При этом 43% респондентов полагают, что есть острая необходимость в раскрытии данной темы - показатель оказался выше, чем в любой другой области.

Однако в своей работе по управлению стратегическими рисками 60% руководителей пока не учитывают климатические риски. Руководители из стран, более подверженных природным рискам, таких как Индия и Китай, оказались в меньшей степени подготовлены к вызовам, связанным с изменением климата.

Основные риски для бизнеса

Пандемия и кризис в сфере здравоохранения возглавили список угроз для роста, опередив опасения по поводу чрезмерного регулирования, которое руководители компаний из разных стран мира называли основным риском на протяжении нескольких лет - начиная с 2014 года.

Развитие цифровизации повышает риски, связанные с киберугрозами. К тому же в 2020 году отмечался значительный рост числа инцидентов, связанных с нарушением кибербезопасности, и это привело к резкому повышению озабоченности руководителей компаний в отношении киберугроз.

Без малого половина (47%) респондентов поставили эту угрозу на второе место в списке беспокоящих их вопросов, в то время как в 2020 году их доля составляла 33%. Киберугрозы особенно волнуют руководителей компаний в Северной Америке и Западной Европе: в этих регионах участники опроса посчитали данную проблему еще более серьезной, чем пандемия.

Кроме того, растет озабоченность руководителей компаний в отношении распространения дезинформации (28% по сравнению с 16% в прошлом году).

В 2020 году опасения относительно неопределенности налоговой политики не вошли в десятку наиболее серьезных проблем: значимость этой темы тогда отметили только 19%. В этом году ее важность в глазах CEO резко выросла, и данная угроза заняла седьмое место (31%). Очевидно, что руководители компаний с тревогой наблюдают за наращиванием государственного долга, понимая, что это, скорее всего, приведет к росту налогов для бизнеса.

Доля руководителей компаний, планирующих применять автоматизацию и технологии для повышения конкурентоспособности своих трудовых ресурсов, в этом году составила 36%. По сравнению с 2016 годом она подскочила более чем вдвое.

Опрос проводился в январе и феврале, в нем приняли участие 5050 руководителей из ста стран против 3501 в прошлом году.