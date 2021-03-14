РФ перед введением пошлины резко нарастила суточные отгрузки кукурузы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия в преддверии введения экспортных пошлин на кукурузу и ячмень резко увеличила суточные отгрузки этих зерновых культур. Экспорт пшеницы из-за повышения пошлины снизился более чем в три раза, следует из мониторинга Российского зернового союза.

РФ с 15 марта вводит экспортную пошлину на кукурузу в размере 25 евро за тонну, на ячмень - в 10 евро за тонну.

"Отгрузки кукурузы и ячменя резко выросли, экспортеры в ожидании экспортных пошлин стараются вывезти как можно больше этого зерна", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента Зернового союза Елена Тюрина.

По ее данным, с 1 по 10 марта суточные отгрузки кукурузы составили 35 тыс. тонн, в феврале они были на уровне 3,4 тыс. тонн. Заметно вырос и экспорт ячменя. "Если в феврале отгружалось по 8 тыс. тонн в сутки, то в марте этот показатель взлетел до 36 тыс. тонн", - сказала она, напомнив, что год назад суточные поставки ячменя на экспорт составляли 7 тыс. тонн.

"После введение пошлины есть большая вероятность того, что конкурентоспособность российских кукурузы и ячменя снизится, их экспорт резко сократится", - прогнозирует Тюрина.

Это, по ее словам, хорошо видно на примере пшеницы, поставки которой существенно сократились после введения экспортной квоты и пошлины. "За первые десять дней марта ежедневные отгрузки пшеницы составили всего 40 тыс. тонн. При том, что в феврале они были на уровне 134 тыс. тонн, а в марте 2020 года - 105 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - Это результат введения ограничительных мер. Но самое неприятное в данной ситуации то, что падает спрос на российскую пшеницу, сокращаются закупки со стороны стран-импортеров".

По ее словам, это грозит не только потерей уже завоеванных рынков. "Уже понятно, что экспорт будет меньше, чем его потенциал. Соответственно, цены у производителя снижаются, так как экспортеры закупают зерно по более низкой цене для того, чтобы конкурировать на мировом рынке. Они давят на производителя, - сказала она. - Это приведет к снижению рентабельности производства зерновых, появляются большие сомнения по поводу увеличения посевных площадей под яровыми культурами".

Тюрина также сообщила, что за последнее время вдвое сократилось и число компаний-экспортеров. "В марте пшеницу экспортировали всего 12 компаний против 24 в феврале", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации, эксперт отметила, что средняя цена на российскую пшеницу составляет $285 за тонну (FOB Новороссийск). Это на 35% больше, чем в марте прошлого года. "Этот уровень цены позволяет быть конкурентоспособным на мировом рынке, в том числе и по отношению к основному конкуренту - французской пшенице", - сказала Тюрина.

Всего, по ее данным, с 1 по 10 марта РФ экспортировала порядка 900 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн пшеницы, 290 тыс. ячменя и 280 тыс. тонн кукурузы.