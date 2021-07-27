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Центр судоремонта "Звездочка" оценили в 36,9 млрд руб. перед продажей госпакета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госпакет акций АО "Центр судоремонта "Звездочка" в размере 2,0474% уставного капитала оценен в 755,47 млн рублей, сообщило Росимущество на Федресурсе.

Рыночная цена одной акции, согласно отчету об оценке, составляет 2 242 рублей. Уставный капитал АО состоит из 16 458 186 обыкновенных акций. Согласно отчету об оценке, стоимость 100% акций компании - 36,9 млрд рублей.

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Госпакет АО "ЦС "Звездочка" распоряжением правительства от 31 декабря 2019 года включен в план приватизации на 2020-2022 годы.

Основной владелец предприятия - государственное АО "ОСК", ему принадлежит оставшиеся 97,9526% акций верфи. Стоимость чистых активов "ЦС "Звездочка", согласно отчету за первый квартал 2021 года, составляет 30,234 млрд рублей.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Звездочка

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