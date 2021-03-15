Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на внешних рынках.

Курс доллара США составил 73,04 руб. в 19:00, что на 28,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар опускался ниже 73 руб. впервые с 17 декабря 2020 года. Евро стоил 87,05 руб., подешевев на 65,5 копейки. При этом чуть ранее евро опускался до 87,01 руб. впервые с 20 августа 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,29 копейки - до 79,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на внешних рынках. Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, находящиеся на высоких уровнях благодаря оптимизму в отношении спроса, и в том числе в ожидании восстановления экономического роста в США после принятия новой программы экономического стимулирования объемом $1,9 трлн, а также благодаря сильным статданным из Китая.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции. При этом доходность десятилетних US Treasuries в понедельник снизилась до 1,61%. В пятницу она поднялась до 1,634%, максимума с 6 февраля 2020 года.

Тем временем, очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. На прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году, а его действия будут зависеть от поступающих данных.

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал неделю с укрепления относительно доллара США и евро как на фоне общего интереса инвесторов во всем мире к риску, так и из-за высокой стоимости нефти, которая оказывает поддержку российской валюте. "Стоит также учесть тот факт, что Минфин может снизить объем заимствований на 875 млрд рублей в 2021 году, что придает дополнительный интерес к рублевым облигациям и, как следствие, положительно сказывается на динамике рубля. В целом рынок занимает выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Мы не ждем изменения ключевой ставки по его итогам, но риторика регулятора будет крайне важна для оценки ситуации", - отмечает Голубов.

"Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 25 б.п.) и в течение второго квартала. Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего американских казначейских облигаций) и усиление инфляционных рисков в мире и в России. Последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля, скорее, больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы", - говорит глава Sber CIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник перешли к снижению после первоначального роста на фоне сильных статданных из Китая, которые поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 1,14% - до $68,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,2% - до $64,82 за баррель.

Нефть уверенно дорожает в 2021 году: цены на Brent и WTI с начала года выросли более чем на 30%. Аналитики связывают подъем цен с увеличением спроса на фоне продолжающего восстановления активности мировой экономики. Поддержку котировкам также оказывает обязательство ОПЕК+ по сокращению добычи.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли порядка 1,5%. Котировки в рамках коррекции и на фоне сильного доллара стремились к поддержкам $67,5 и $64 соответственно, при пробое которых можно ждать движения в район $65,5 и $62,5 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). С одной стороны, рынок продолжают поддерживать многочисленные позитивные факторы в виде восстановления двух крупнейших экономик мира - США и Китая, а также ограничения нефтедобычи ОПЕК+. С другой, однако, перекупленность дает о себе знать", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 марта на 27,64 копейки, до 73,2317 руб., и уменьшил курс евро на 44,73 копейки, до 87,3508 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 39,2 копейки по отношению к пятнице и составил 73,1405 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 35,73 копейки и составил 73,1432 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 563,702 млн, из которых $745,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 818,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 49,11 копейки, до 87,2576 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 46,03 копейки и составил 87,2355 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,604 млн, из которых EUR202,345 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR206,259 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая поднялась на 1 базисный пункт - до 4,93% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,32% и 4,39% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев остались на уровнях 4,68% и 4,83% годовых соответственно.