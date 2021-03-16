ВТБ в Самарской области в 2020 году увеличил кредитный портфель на 22%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в 2020 году увеличил кредитный портфель в Самарской области на 22% - до 146 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов - на треть, до 176,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка в Приволжском федеральном округе.

Наибольшая динамика роста отмечена в корпоративном блоке: кредитный портфель в прошедшем году увеличился на 26% - до 81 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса ссудная задолженность выросла на 5% и составила 34,7 млрд рублей.

При этом портфель кредитов в рамках программ господдержки превысил 13,5 млрд рублей. Так, на льготное кредитование по программе Минэкономразвития РФ приходится 3,8 млрд рублей, на поддержку по линии Минсельхоза - 1,8 млрд рублей, на инструменты поддержки занятости в период пандемии - 1,2 млрд рублей, а также на системообразующие предприятия - 3,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств юрлиц в 2020 году в Самарской области вырос на 73% и достиг 57 млрд рублей. В частности, 70% заняли средства клиентов среднего и малого бизнеса: за прошедший год их сумма выросла на 47%, до 39,9 млрд рублей. Портфель банковских гарантий на 1 января превысил 18 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банк нарастил на 17%, до 65 млрд рублей. Портфель ипотеки в нем составляет 30,8 млрд рублей (рост за прошедший год более чем на четверть). Портфель кредитов наличными вырос на 12%, до 29,4 млрд рублей.

Всего за прошлый год банк предоставил жителям региона свыше 38 тыс. кредитов на сумму 32,5 млрд рублей, что по объему на 15% превышает результат прошлого года. Из них почти 27 тыс. займов на сумму 15,4 млрд рублей - это кредиты наличными (рост на 6% по сравнению с 2019 годом). На покупку жилья предоставлено более 8,5 тыс. займов на 15,3 млрд рублей (рост на 29% по сравнению с 2020 годом).

Портфель привлеченных средств физлиц на начало текущего года достиг 119,5 млрд рублей, он вырос за год на 19%. Между тем, на 62% увеличился портфель в сегменте инвестиций, до 41,8 млрд рублей. Портфель депозитов вырос на 4%, до 77,7 млрд рублей.

"Нашей основной задачей в рамках стратегии остается повышение качества и доступности продуктов и услуг для населения. В прошлом году мы реализовали возможность дистанционного оформления ипотеки и автокредитов. Активное внедрение безбумажной технологии в обслуживании клиентов позволило повысить долю цифровых операций в офисах региона до 50%. ВТБ стремится стать первым финансовым партнером для юрлиц, повышая доступность финансирования и качество обслуживания. Сегодня наша ставка для бизнеса является одной из самых низких на рынке. Мы активно развиваем свои дистанционные каналы для предпринимателей, а также предоставляем им доступ к цифровым платформам, которые помогают эффективно вести свое дело", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Самарской области Максима Папкова.

ВТБ по итогам 2020 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".