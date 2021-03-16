Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank ожидают, что средняя цена нефти Brent в I квартале 2011 года составит $55 за баррель, а во II и III кварталах - в районе $60 за баррель, говорится в отчете банка. В октябре-декабре 2021 года они ожидают, что Brent подорожает до $65 за баррель.

Сорт WTI, как ожидается, будет в среднем стоить в I квартале $52 за баррель, с апреля по сентябрь - $57 за баррель, в IV квартале 2021 года - $62 за баррель.

Средняя цена золота, по прогнозу, составит $1900 за унцию в первом квартале, $1850 за унцию во втором, $1800 за унцию в третьем и $1750 за унцию в четвертом квартале.

В ходе торгов во вторник котировки апрельских фьючерсов на WTI составляют примерно $64 за баррель, майские контракты на Brent торгуются в районе $67,7 за баррель. Цена апрельских контрактов на золото на Comex - $1733 за унцию.