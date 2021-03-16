Deutsche Bank улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,8%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank улучшили прогноз по динамике мировой экономике и теперь прогнозируют, что в 2021 году мировой ВВП вырастет на 6,8%, а в 2022 году - на 4,6%, говорится в отчете банка. В ноябре 2020 года эти эксперты прогнозировали рост ВВП в 2021 году на 5,9%, а в 2022 году - на 4,5%.

Благоприятными факторами для экономики они называют значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры поддержки экономики в США и Европе. Кроме того, аналитики указывают на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере продвижения в вакцинации.

Локомотивами глобального подъема в этом году станут Китай, Индия и США, считают авторы доклада.

Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции, скорее всего, будет временным.

Рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 1,8%, в четвертом - 1,3%, прогнозирует Deutsche Bank.

Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.

Как ожидается, ВВП России в январе-марте вырастет на 1% в поквартальном выражении, во втором и третьем кварталах - на 0,8%, в октябре-декабре - на 0,7%.

Согласно базовому прогнозу, безработица в США в текущем году составит 5,2% и в 2022 году - 3,8%, в Германии - соответственно 4,2% и 4%, в Великобритании - 6,1% и 6,3%, в Японии - 3,1% и 2,8%, в еврозоне - 8,5% в оба года.