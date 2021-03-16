Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в четвертом квартале 2020 года выросли на 27,2% и достигли 153,5 млн единиц, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
По итогам всего 2020 года они увеличились на 28,4% - до 444,7 млн штук.
В конце года основными двигателями рынка являлись новые устройства и низкие цены, а в целом в прошлом году рост был обусловлен повышением спроса на электронику из-за перераспределения расходов в связи с пандемией COVID-19. В том числе на первый план для многих людей вышли вопросы здоровья и фитнеса, отмечается в сообщении IDC.
Тем не менее, глобальный дефицит чипов негативно сказался на ряде сегментов рынка носимых устройств и их производителях. Наиболее существенно в четвертом квартале упали продажи браслетов - на 17,8%.
Наушники составляли основную часть мировых поставок с долей в 64,2%, далее следуют "умные" часы - 24,1%.
Американская Apple остается лидером мирового рынка носимых устройств, она продала за прошедший квартал 55,6 млн штук, что на 27,2% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При этом доля компании рынка осталась неизменной - 36,2%.
Китайская Xiaomi увеличила продажи на 5% - до $13,5 млн, при этом ее доля упала до 8,8% с 10,6%.
Поставки южнокорейской Samsung подскочили на 20,5% и достигли 13 млн, тем не менее доля компании на рынке опустилась до 8,5% с 9% в четвертом квартале 2019 года.
|
Компания
|
2020г
|
2019г
|
изм. за год
|
доля на рынке в 2020г
|
доля в 2019г
|
Apple
|
151,4
|
111,5
|
35,9%
|
34,1%
|
32,2%
|
Xiaomi
|
50,7
|
41,7
|
21,7%
|
11,4%
|
12,0%
|
Huawei
|
43,5
|
28,9
|
50,7%
|
9,8%
|
8,3%
|
Samsung
|
40
|
31,4
|
27,3%
|
9,0%
|
9,1%
|
Fitbit
|
12,9
|
15,9
|
-18,8%
|
2,9%
|
4,6%
|
другие
|
146,1
|
117,1
|
24,7%
|
32,9%
|
33,8%
|
Всего
|
444,7
|
346,4
|
28,4%
|
100%
|
100%