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Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году

Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в четвертом квартале 2020 года выросли на 27,2% и достигли 153,5 млн единиц, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По итогам всего 2020 года они увеличились на 28,4% - до 444,7 млн штук.

В конце года основными двигателями рынка являлись новые устройства и низкие цены, а в целом в прошлом году рост был обусловлен повышением спроса на электронику из-за перераспределения расходов в связи с пандемией COVID-19. В том числе на первый план для многих людей вышли вопросы здоровья и фитнеса, отмечается в сообщении IDC.

Тем не менее, глобальный дефицит чипов негативно сказался на ряде сегментов рынка носимых устройств и их производителях. Наиболее существенно в четвертом квартале упали продажи браслетов - на 17,8%.

Наушники составляли основную часть мировых поставок с долей в 64,2%, далее следуют "умные" часы - 24,1%.

Американская Apple остается лидером мирового рынка носимых устройств, она продала за прошедший квартал 55,6 млн штук, что на 27,2% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При этом доля компании рынка осталась неизменной - 36,2%.

Китайская Xiaomi увеличила продажи на 5% - до $13,5 млн, при этом ее доля упала до 8,8% с 10,6%.

Поставки южнокорейской Samsung подскочили на 20,5% и достигли 13 млн, тем не менее доля компании на рынке опустилась до 8,5% с 9% в четвертом квартале 2019 года.

Компания

2020г

2019г

изм. за год

доля на рынке в 2020г

доля в 2019г

Apple

151,4

111,5

35,9%

34,1%

32,2%

Xiaomi

50,7

41,7

21,7%

11,4%

12,0%

Huawei

43,5

28,9

50,7%

9,8%

8,3%

Samsung

40

31,4

27,3%

9,0%

9,1%

Fitbit

12,9

15,9

-18,8%

2,9%

4,6%

другие

146,1

117,1

24,7%

32,9%

33,8%

Всего

444,7

346,4

28,4%

100%

100%

Apple Xiaomi Samsung

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