Силуанов не исключил вложения части средств ФНБ в золото

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ допускает инвестирование части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, при этом дальнейшей диверсификации его валютной структуры, которая недавно пополнилась юанем и иеной, в ближайшее время не планируется.

"Мы ориентируемся на корзину, в которую размещает золотовалютные резервы ЦБ. ЦБ размещает в золото, поэтому мы в своей корзине размещения средств ФНБ не исключаем возможности использования такого же актива", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин начать инвестирование части средств ФНБ в драгметаллы в этом году.

В конце 2020 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс (БК), позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего документа.

Ранее, в конце 2019 года, после подготовки предложений по изменению валютной структуры ФНБ, Силуанов отмечал, что, хотя пока министерство этого не предлагает, но включение такого актива, как драгметаллы, могло бы быть целесообразно.

Министр также пояснил, что задача Минфина при инвестировании средств ФНБ заключается в том, чтобы иметь ликвидные и надежные активы. "Золото менее быстро ликвидное, чем финансовый актив, но, если какая-то часть могла бы быть в золотых активах, мне кажется, что это вполне допустимо", - говорил Силуанов.

В феврале в валютной структуре фонда появились две новые валюты. Для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ в валютную структуру были включены японская иена и китайский юань с долями 5% и 15%. Доли доллара и евро при этом сокращены с 45% до 35%, доля фунтов стерлингов осталась прежней - 10%.

Отвечая на вопрос о вероятности дальнейшего расширения списка валют, в которые может инвертироваться ФНБ, Силуанов отметил: "В основном, я думаю, юаня и иены будет достаточно на ближайшее время".

"У нас поскольку доллар - валюта политизированная для России, поэтому мы стараемся снизить риски вложения в активы в этой валюте", - сказал также он.