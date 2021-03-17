РФ и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Авиакомплекс имени Ильюшина (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и венгерская Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103М в Венгрии, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ", - заявили в Минпромторге.

По данным ведомства, обновленный Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем.

"Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолет, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства", - отметили в Минпромторге.

Первый полет Ил-103 состоялся в 1994 году, серийно выпускался с 1997 по 2007 год на Луховицком авиационном заводе, всего было произведено около 60 самолетов. Ил-103 может использоваться как учебно-тренировочный самолет, за что в России его прозвали "летающей партой".