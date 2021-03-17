Огурцы и помидоры замедлили инфляцию в РФ до 0,1%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России замедлились, еще больше запутав ситуацию перед заседанием совета директоров ЦБ по ставке, которого рынок ждет на фоне слухов о возможности существенного ужесточения денежно-кредитной политики из-за разгона инфляции.

Как сообщил в среду Росстат, инфляция в РФ с 10 по 15 марта 2021 года составила 0,1%.

Из-за праздника срок замера инфляции оказался меньше на 1 день, чем традиционная неделя. Инфляция замедлилась до 0,1% впервые с конца января.

Как сообщалось, с начала декабря восемь недель подряд цены росли по 0,2% в неделю, но с 26 января по 1 февраля недельная инфляция вдруг замедлилась до нуля (Росстат пояснял, что на неделе с 26 января по 1 февраля провел дооценку не охваченных еженедельным наблюдением видов услуг), затем в феврале инфляция вернулась к уже традиционным 0,2% в неделю и этот темп сохранялся вплоть до первой декады марта.

С начала года рост цен к 15 марта составил 1,8%, с начала месяца - 0,3%.

Среднесуточная инфляция за 15 дней марта составила 0,023% (за аналогичный период марта 2020 года - 0,014%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 15 марта осталась на уровне 9 марта в 5,8% (это максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%) после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Учитывая резкий рост цен во второй половине марта 2020 года на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания из-за ситуации с коронавирусом (тогда с 17 по 23 марта недельная инфляция составила 0,3%, с 24 по 30 марта - 0,2%) можно предположить, что годовая инфляция находится на пике, и со следующей недели, вероятно, начнет постепенно снижаться.

Тем не менее, годовая инфляция на середину марта оказалась выше ожиданий ЦБ - председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.

Таким образом, инфляция пока идет немного выше базового прогноза ЦБ, добавляя аргументов в пользу более раннего начала возвращения ставки в нейтральный диапазон (5-6%).

Тем более, что основной причиной замедления цен до 0,1% стало нетипичное для марта удешевление плодоовощной продукции на 0,7% из-за падения цен на огурцы на 6,6% и снижения цен на помидоры на 2,3%. А учитывая еще тот факт, что период замера инфляции в этот раз оказался на один день меньше традиционной недели, уверенно утверждать, что недельная инфляция вышла на стабильную траектории в 0,1%, пока рано.

За период с 10 по 15 марта значительно выросли цены: на баранину - на 2,3%, мясо кур - на 1,6%, говядину - на 0,8%.

Цены на куриные яйца увеличились на 0,9%, на сахарный песок - на 0,4%, подсолнечное масло подорожало на 0,2%.

Морковь с 10 по 15 марта подорожала на 3,0%, картофель - на 2,6%, лук - на 1,3%, капуста - на 1,0%.

Одновременно снизились цены на сметану и пшено - на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%, сливочное масло - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на новые отечественные легковые автомобили - на 1,2%.

Бензин с 10 по 15 марта подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Цены на проживание в гостиницах 2*-5* выросли от 1,6% до 5,3%, в хостеле - на 1,1%.

Банк России на заседании совета директоров 12 февраля ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце прошлого года и начале этого. ЦБ тогда же повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%.

При этом новая формулировка однозначно сигнализирует о прекращении цикла смягчения ДКП, более того, основное обсуждение теперь будет касаться сроков начала повышения ставки.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом, ждет пока еще сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров в ближайшую пятницу, 19 марта, на уровне 4,25%. Некоторые эксперты допускают, что ставка может остаться неизменной или может быть повышена на 25 базисных пунктов (только за такой вариант выступает совсем небольшое число экономистов).