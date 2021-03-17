ОЗК с 22 марта отменит закупки зерна на аукционах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) с 22 марта отменяет закупки зерна на аукционах.

"С 22 марта аукционы, проводимые на площадке IDK.ru, отменены и временно проводиться не будут", - говорится в сообщении компании "ОЗК Юг" (трейдинговое подразделение ОЗК), размещенном на площадке.

"ОЗК Юг" начала закупки зерна на аукционах 1 декабря 2020 года.

Как сообщалось, к середине февраля было куплено свыше 50 тыс. тонн пшеницы более чем на 1 млрд рублей.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ создает свой зерновой холдинг.