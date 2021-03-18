ОЗК решила закупать пшеницу на биржевых торгах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), отменившая закупки на аукционах, решила перейти на закупку пшеницы на биржевых торгах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В настоящее время с Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа", которая станет оператором, прорабатывается механизм торгов.

"Закупка пшеницы с использованием биржевых торгов позволит привлечь новых поставщиков, расширить круг участников, усилить контроль за выполнением контрактных обязательств", - уточнили в компании. Предполагается, что торги по новой схеме начнутся во II-III квартале 2021 года.

В компании отметили, что ОЗК и НТБ "имеют позитивный опыт взаимодействия в части сотрудничества по реализации зерна федерального интервенционного фонда".

Как сообщалось, "ОЗК Юг" (трейдинговое подразделение ОЗК) с 22 марта отменяет закупки зерна на аукционах, которые проводились на площадке IDK.ru. Закупки начались 1 декабря 2020 года. К середине февраля было куплено свыше 50 тыс. тонн пшеницы более чем на 1 млрд рублей.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ создает свой зерновой холдинг.