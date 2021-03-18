Споры с интернет-магазинами можно будет разрешить на портале госуслуг

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Специальный сервис для урегулирования споров между онлайн-магазинами и покупателями их товаров появится на портале госуслуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе совещания с членами правительства премьер отметил, что сейчас довольно быстро развивается интернет-торговля, и люди все чаще делают покупки в режиме онлайн.

"При этом, если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуги, он должен иметь возможность так же быстро и просто предъявить ее продавцу. Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на едином портале государственных услуг", - сказал Мишустин.

Благодаря новому сервису любой покупатель сможет обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. "В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант", - отметил Мишустин.

"Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и, конечно, укрепить доверие к сфере онлайн-торговли", - добавил он.