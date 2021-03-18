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Катар намерен участвовать в ПМЭФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Катар примет участие в ПМЭФ в 2021 году в качестве "страны-гостя", сообщили "Интерфаксу" в Катарско-российском центре сотрудничества (QRCC).

Там уточнили, что многочисленную делегацию, в которой будет порядка 500 человек, возглавит эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Проведение ПМЭФ запланировано на 2-5 июня 2021 года.

В четверг в Москве QRCC и Российско-Арабский деловой совет (RABC) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие торгово-экономических и деловых отношений между странами. Со стороны QRCC подпись поставила генеральный директор Диана Чармадова, со стороны RABC - генеральный директор Татьяна Гвилава. Цель проекта - содействовать комплексному бизнес-взаимодействию между Россией и арабскими странами, росту взаимных инвестиций и экономики.

В рамках Меморандума стороны договорились развивать экономическое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Конечным итогом этого взаимодействия станет рост взаимных инвестиций и экономик России, Катара и других арабских стран.

"Мы рады заключить Меморандум о взаимопонимании с такой значимой международной организацией, как Российско-Арабский Деловой Совет. Данное соглашение подчеркивает важность развития деловых отношений между странами и укрепления экономических связей между Россией и Катаром. Наше сотрудничество направлено на реализацию бизнес-миссий, организацию и поведение деловых мероприятий - заседаний, форумов, встреч, развитие бизнес-инициатив. Мы рассчитываем, что реализованные в рамках данного соглашения начинания расширят и укрепят отношения между нашими странами", - подчеркнула Чармадова.

ПМЭФ 

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