Посол Катара в РФ рассказал о перспективах военного сотрудничества с Россией

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Доха продолжают развивать взаимодействие в военной сфере, при этом ближневосточное государство всесторонне рассматривает вопросы, связанные с сотрудничеством по системам вооружения, сообщил посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"У нас есть много направлений военного сотрудничества, в частности в области подготовки личного состава, и существуют соответствующие соглашения в этой сфере. Взаимодействие в военной сфере продолжает развиваться", - заявил Аль Тани в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсантъ".

"По поводу (закупок Катаром российских зенитных ракетных комплексов - ИФ) С-400, то никаких подвижек по этому вопросу нет, однако Катар всесторонне рассматривает вопросы, связанные с сотрудничеством с Россией по системам вооружения", - добавил посол.

По его словам, "ожидается, что представители вооруженных сил Государства Катар прибудут в Россию в августе, где они примут участие в совместных тренировках с российскими вооруженными силами и в Международных армейских играх".