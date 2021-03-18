Падение рынка рекламы РФ в 2020 году оценили в 4%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в 2020 году сократился на 4% по сравнению с показателем за 2019 год, до 473,4 млрд рублей, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

"Для тяжелого "ковидного" года это достаточно хороший результат, учитывая, что среднее падение по мировому рекламному рынку составило порядка 7,5%, а многие ведущие зарубежные рынки сократились на 10-15% и даже на 20%", - говорится в сообщении АКАР.

Самый большой сегмент рекламного рынка стал единственным, который продемонстрировал рост в прошлом году: объем интернет-рекламы вырос на 4%, до 253 млрд рублей. В частности, сегмент видео-рекламы увеличился на 5%, до 20,8 млрд рублей, сегмент поиска - на 1%, до 104,5 млрд рублей.

При этом интернет в какой-то момент впервые за все время наблюдения сократил рекламные бюджеты (во II квартале они упали на 11%), но по итогам года все-таки вышел в положительную зону, отметил вице-президент АКАР Сергей Веселов (его слова цитирует пресс-служба ассоциации).

Объем телевизионной рекламы в прошлом году сократился на 3%, до 169 млрд рублей, в том числе рекламы на основных каналах - на 4%, до 161,4 млрд рублей. Рекламные бюджеты на тематических каналах при этом увеличились на 5%, до 7,6 млрд рублей.

"Телевидение относительно успешно преодолело кризисный год и впервые с 2009 года нарастило свою долю на рекламном рынке, продемонстрировав в последнем квартале 2020 года рост на 5%", - сказал Веселов.

Самое сильное падение было зафиксировано в сегменте рекламы в прессе - на 47%, до 8 млрд рублей. В частности, объемы рекламы в газетах упали на 50% (до 2,8 млрд рублей), в журналах - на 45% (до 5,1 млрд рублей).

Объем рекламы на радио снизился на 30%, до 11,2 млрд рублей.

Сегмент рекламы out of home (реклама, которую люди видят вне стен своего дома - ИФ) сократился на 27%, до 32,2 млрд рублей. В частности, объем наружной рекламы упал на 22%, до 27,1 млрд рублей. Объем рекламы в кинотеатрах рухнул на 75%, до 0,3 млрд рублей.

Рекламные бюджеты наружной рекламы, радио и прессы в отдельные месяцы падали в 2-3 раза, но к концу года ситуация постепенно начала выправляться, отметил Веселов. При этом суммарная доля радио, прессы и наружной рекламы на российском рекламном рынке всего за год сократилась почти в полтора раза - с 15,2% до 10,8%.

АКАР также раскрыла динамику рынка по типам контента. Так, объем видео-рекламы (на традиционном ТВ, в кинотеатрах и онлайн-видео) в 2020 году уменьшился на 3% (до 190,1 млрд рублей). Сегмент аудио-контента снизился на 29%, до 11,9 млрд рублей, за счет падения рекламных бюджетов на радо. В то же время рост в digital-audio составил 3% (до 0,7 млрд рублей).

В целом "российский рекламный рынок прошел тяжелый "ковидный" год значительно лучше, чем подавляющее большинство зарубежных рекламных рынков", считает Веселов. По оценке Zenith, падение мирового рекламного рынка составило 7,5%. Рынки Западной Европы потеряли в среднем около 12% рекламных бюджетов, Индии, Бразилии и Мексики - до 10-17%, Японии - 8%, сказал эксперт.

По его словам, различные категории рекламируемых товаров и услуг в разной степени пострадали в период этого кризиса. Больше других снизили свою активность на рекламном рынке компании, работающие в индустриях развлечения и туризма, на рынках легковых автомобилей, мобильных телефонов, косметики и парфюмерии, традиционной розничной торговли. Вместе с тем, отдельные сегменты в кризис, напротив, увеличили рекламные и маркетинговые бюджеты - это, в первую очередь, онлайн-торговля, интернет-сервисы, средства и предметы гигиены, фармацевтика, продукты питания.