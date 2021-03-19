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Х5 в IV квартале увеличила чистую прибыль в 3,2 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль X5 Retail Group в IV квартале 2020 года увеличилась в 3,2 раза (на 221,5%), до 2,781 млрд рублей с 865 млн рублей в IV квартале 2019 года (по стандарту МСБУ (IAS) 17).

EBITDA Х5 увеличилась на 13,3%, до 32,623 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 6,2% против 6,1% годом ранее, сообщила компания.

Результаты Х5 оказались хуже консенсус-прогноза (9,032 млрд рублей по чистой прибыли, 35,712 млрд рублей по EBITDA и 6,8% по рентабельности EBITDA).

Выручка ритейлера в IV квартале выросла на 12,7%, до 528,76 млрд рублей.

Валовая прибыль повысилась на 12,3%, до 126,07 млрд рублей, валовая маржа составила 23,8% против 23,9% в октябре-декабре 2019 года.

X5 Retail Group

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