Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Отбор газа из российских подземных хранилищ за сезон 2020-2021 годов стал рекордным за историю, говорится в сообщении специализированного оператора ООО "Газпром ПХГ".

С начала осенне-зимнего периода к 19 марта из российских хранилищ было отобрано 57,4 млрд куб. м газа. "Этот показатель уже стал рекордным за все время работы компании, и отбор продолжается", - говорится в сообщении оператора.

"Газпром ПХГ" напоминает, что предыдущее достижение, установленное в осенне-зимнем сезоне 2007/2008 года, равнялось 50,052 млрд куб. м.

С 18 января 2021 года как отдельные ПХГ, так и весь комплекс в целом работает с максимальной производительностью. В период пиковых нагрузок на Единую систему газоснабжения максимальная суточная производительность достигала 676,4 млн куб. м.

"Нетипичные погодные условия потребовали для ряда объектов компании особых технологических режимов эксплуатации. Так из Касимовского, Совхозного и Канчуринского подземных хранилищ газ впервые отбирали с применением компрессорных мощностей", - сообщили в компании. А Калининградское ПХГ в течение двух февральских дней полностью обеспечивало потребность региона в газе "во время приостановки транзита через территории европейских государств", рассказали газовики.

"Газпром ПХГ" отмечает, что текущая зима с сильными и продолжительными морозами характеризуется длительным отбором газа с показателями по многим ПХГ, превышающими расчетные значения. Из некоторых хранилищ отобран весь оперативный резерв газа.

ООО "Газпром ПХГ" является 100-процентным дочерним предприятием "Газпрома", объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, расположенные в РФ. В настоящее время "Газпром ПХГ" эксплуатирует 23 хранилища, созданных в 27 геологических структурах (17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных структурах, 2 - в отложениях каменной соли).