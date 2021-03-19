Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Четыре компании в марте захотели обанкротить Южно-Кузбасскую ГРЭС Мечела

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Четыре компании с начала марта заявили о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлениями о признании банкротом ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

О своих намерениях уведомили: ООО "Энерго технология" (Санкт-Петербург), ЗАО "Производственная компания "Котлострой" (Москва), ООО "Сибтрансстрой" (Новокузнецк) и ООО "Новосибирский завод горно-шахтного оборудования".

Суммы задолженности в тексте уведомлений не раскрываются. Вместе с тем, по данным картотеки арбитражных судов РФ, Арбитражный суд Кемеровской области ранее взыскал с ГРЭС по двум искам "Энерго технологии" 3,7 млн рублей долга за разработку проектно-сметной и рабочей документации по замене генератора. Кроме того, компания подала к ГРЭС еще одно исковое заявление на 3 млн рублей.

В пользу "Котлостроя" Арбитражный суд Москвы взыскал с ГРЭС 1,1 млн рублей долга за выполненные работы по капремонту.

По искам "Сибтрансстроя" Арбитражный суд Кемеровской области только за 2020 год взыскал с ГРЭС в рамках 10 исков почти 6 млн рублей долга по договорам подряда на выполнение строительных, монтажных, ремонтных работ. По данным картотеки, в 2018 году "Сибтрансстрой" подал к ГРЭС 8 исков, в 2019 году - 12, с начала 2021 года - уже 8. Кроме того, в январе "Сибтрансстрой" уже обращался с заявлением о банкротстве ГРЭС, однако суд отказался его принимать, поскольку указанная истцом задолженность составляла 999,8 тыс. рублей, что меньше необходимого для субъектов естественных монополий порога в 1 млн рублей.

В пользу новосибирского завода суд взыскал с ГРЭС 1,7 млн рублей долга в связи с несвоевременной оплатой поставленного товара.

В пресс-службе ГРЭС отказались прокомментировать, в связи с чем отсутствует возможность рассчитаться с контрагентами и планируется ли урегулировать споры мирным путем.

Согласно судебной картотеке, в отношении ГРЭС в настоящее время не возбуждено производств о банкротстве, процедур банкротстве пока также не введено.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ГРЭС последний раз получала прибыль в 2010 году. В 2020 году ПАО сократило чистый убыток по РСБУ в 2,4 раза, до 126 млн рублей, при этом станция сократила выработку электроэнергии на 15%, до 1,599 млрд кВт.ч, реализацию тепловой энергии - на 26%, до 639,7 тыс. Гкал.

"Мечел-Энерго" владеет 98,26% уставного капитала ГРЭС.

Мечел Южно-Кузбасская ГРЭС Энерго технология Производственная компания "Котлострой Сибтрансстрой Новосибирский завод горно-шахтного оборудования

Новости

Греф выразил надежду, что экстремальных санкций против РФ не будет

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным

Нефть Brent подешевела до $63,2 за баррель

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение

Решетников допустил, что годовая инфляция в РФ уже достигла пика

Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');