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Объем привлеченных средств ВТБ в Свердловской области в 2020 г. достиг рекорда

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Портфель привлеченных средств ВТБ в Свердловской области в 2020 году превысил 150 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка в регионе, сообщил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

При этом объем привлеченных средств частных клиентов вырос на 24%, превысив 108,3 млрд рублей. По словам Долгова, эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более 40% портфеля.

Объем средств юридических лиц на счетах и депозитах ВТБ в регионе за год вырос в 1,5 раза - до 46,8 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса - на 9%, до 26 млрд рублей.

"Также у нас очередной рекорд за всю истории работы банка в регионе по ипотеке, за 2020 год мы выдали порядка 12 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 27 млрд рублей", - сообщил Долгов.

Он уточнил, что этот показатель на 24% превышает объем выданных жилищных займов в 2019 году. Средняя сумма ипотеки в 2020 году составила 2 млн 300 тыс. рублей.

"Динамика за счет госпрограммы сохраняется, за два месяца мы выдали по ней 400 кредитов на почти 1 млрд рублей. Программа действует до 1 июня, и мы понимаем, что до этого момента спрос будет очень высок, и он не снизится", - отметил управляющий ВТБ в Свердловской области.

При этом порядка 46% выданных ипотек приходится на готовое жилье, 24% - на строящееся. Долгов также отметил значительный интерес жителей региона к рефинансированию - в 2020 году банк выдал порядка 3,5 тыс. кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей, что более чем в два раза превысило показатели 2019 года.

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ Свердловская область Алексей Долгов

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