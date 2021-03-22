РФ учредит новую SPV вместо "Ростеха" для строительства "Пакистанского потока"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода "Север-Юг" в "Пакистанский поток". Это следует из протокола о внесении изменений в правсоглашение между двумя странами от 16 октября 2015 года.

При этом ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, "Евразийский трубопроводный консорциум" (ЕТК) и "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского учредят вместо "РТ Глобальные ресурсы" (входит в группу "Ростех", изначально планировала участвовать в проекте) новую специальную компанию (SPV) от российской стороны.

Предполагается, что для реализации проекта стороны учредят компанию специального назначения в Пакистане, в которой пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Доля России в проекте составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.

Акционерное соглашение, в котором будут прописаны все вопросы, связанные с деятельностью спецкомпании, должно быть согласовано в течение 60 дней после подписания протокола о внесении изменений в соглашение (не позднее 17 мая 2021 г.).

Кроме того, стороны договорились, что на этапе строительства газопровода российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также будет принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.

Как сообщалось, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Газопровод "Север-Юг" протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд.

Сообщалось, что партнером-заказчиком с пакистанской стороны выступит ISGS, которая должна заниматься поставками газа, а также оплачивать услуги по его транспортировке. Планировалось, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование. При этом "РТ-Глобальные ресурсы" намеревалась создать консорциум, в который войдут российские и зарубежные инвесторы, в том числе китайские, пакистанские, а также потенциальные строительные подрядчики.

В 2018 году ТМК вместе с "Ростехом" учредила СП под проект газопровода в Пакистане – Oriental Stream (Private) Ltd ("Восточный поток" - ИФ), зарегистрированная в пакистанском городе Карачи. Мажоритарный пакет в СП был у ТМК, доля "Ростеха" – меньше блокирующей.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров между российской стороной и Пакистаном, в конце 2019 года "процесс переговоров затормозился в связи с вопросами по структуре из-за секторальных санкций одного из участников консорциума".