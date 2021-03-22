Для строительства "Пакистанского потока" после выхода "Ростеха" создадут новую компанию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода "Север-Юг" в "Пакистанский поток", следует из протокола о внесении изменений в правсоглашение между двумя странами от 16 октября 2015 года.

При этом, согласно документу, госкорпорация "Ростех" вышла из проекта. Теперь ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, "Евразийский трубопроводный консорциум" (ЕТК) Александра Карманова и "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского учредят вместо "РТ - Глобальные ресурсы" (входит в группу "Ростех", изначально планировала участвовать в проекте) новую специальную компанию (SPV) от российской стороны.

В "РТ - Глобальные ресурсы" "Интерфаксу" подтвердили выход из проекта, отказавшись от дополнительных комментариев.

Предполагается, что для реализации проекта Минэнерго, ЕТК и ТМК учредят компанию специального назначения в Пакистане, в которой пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Доля России в проекте составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции.

Акционерное соглашение, в котором будут прописаны все вопросы, связанные с деятельностью спецкомпании, должно быть согласовано в течение 60 дней после подписания протокола о внесении изменений в соглашение (не позднее 17 мая 2021 года).

Кроме того, стороны договорились, что на этапе строительства газопровода российская сторона после консультаций с пакистанскими коллегами имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также будет принимать решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.

Как сообщалось, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Газопровод "Север-Юг" протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд.

Сообщалось, что партнером-заказчиком с пакистанской стороны выступит ISGS, которая должна заниматься поставками газа, а также оплачивать услуги по его транспортировке. Планировалось, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование. При этом "РТ-Глобальные ресурсы" намеревалась создать консорциум, в который войдут российские и зарубежные инвесторы, в том числе китайские, пакистанские, а также потенциальные строительные подрядчики.

В 2018 году ТМК вместе с "Ростехом" учредила СП под проект газопровода в Пакистане - Oriental Stream (Private) Ltd ("Восточный поток" - ИФ), зарегистрированное в пакистанском городе Карачи. Мажоритарный пакет в СП был у ТМК, доля "Ростеха" - меньше блокирующей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров между российской стороной и Пакистаном, в конце 2019 года "процесс переговоров затормозился в связи с вопросами по структуре из-за секторальных санкций одного из участников консорциума".

ЕТК занимается поставкой труб и металлопродукции на рынки РФ и стран СНГ. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЕТК по итогам 2019 года составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль - 82 млн рублей. В конце прошлого года Financial Times со ссылкой на предоставленные неназванным осведомителем материалы писали, что контракты ЕТК Карманова в рамках строительства Центрально-азиатского газопровода могли принести десятки миллионов долларов прибыли влиятельному казахстанскому бизнесмену и общественному деятелю, зятю Нурсултана Назарбаева Тимуру Кулибаеву.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%. На прошлой неделе компания закрыла сделку по покупке 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" у Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.