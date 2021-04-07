РФ надеется на скорое согласование всех вопросов по газопроводу "Пакистанский поток"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что остающиеся технические вопросы, необходимые для начала строительства газопровода "Пакистанский поток" (прежнее название - "Север-Юг"), будут согласованы с Исламабадом в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В сфере практической кооперации нам также есть чем гордиться. Прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: он вырос на 46% и составил $790 млн. Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" - флагманского проекта в энергетике", - сказал Лавров в интервью пакистанской газете News International.

"Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Исламской Республики Пакистан", - сказал министр.

В марте сообщалось, что Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода "Север-Юг" в "Пакистанский поток". Такая информация содержалась в протоколе о внесении изменений в правсоглашение между двумя странами от 16 октября 2015 года.

При этом, согласно документу, госкорпорация "Ростех" вышла из проекта. Теперь ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, "Евразийский трубопроводный консорциум" (ЕТК) Александра Карманова и "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, как сообщалось, намерены учредить вместо "РТ - Глобальные ресурсы" (входит в группу "Ростех", изначально планировала участвовать в проекте) новую специальную компанию (SPV) от российской стороны.

Как сообщалось, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Газопровод протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд.